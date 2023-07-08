يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان (العجوز بائع المسافات)

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (العجوز بائع المسافات ) للقاص محمد ممدوح.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وتعد (العجوز بائع المسافات) المجموعة القصصية الثالثة للكاتب محمد ممدوح، وقد صدرت عن دار (ميتا بوك) في القاهرة، وتأتي بعد مجموعتيه (سراب أزرق)، و(كاميرا تصطاد بحرا).

وحاز المؤلف الشاب محمد ممدوح عددا من الجوائز من بينها ( مركز رامتان الثقافي)، و( المجلس الأعلى للثقافة، دورة عبدالرحمن الأبنودي) عن مخطوط (سيارة كفافيس) 2015، و( المجلس الأعلى للثقافة، دورة خيري شلبي، 2020)، وغيرها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي، "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.