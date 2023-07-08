"كهرباء مصر": افتتاح مركز خدمة العملاء بحي أول طنطا

كتب- محمد صلاح:

زار الدكتور المهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لإفتتاح مركز خدمة العملاء بحى أول طنطا يرافقه وفد رفيع من الشركة القابضة.

وكان في استقبالهم المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباءوكافة القيادات بالشركة.

تضمنت الزيارة عقد اجتماع موسع مع رئيس الشركة ونواب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات، وتم استعرض كافة الملاحظات ومراجعة مؤشرات الشركة، مشددًا على أهمية تحقيق نسب التحصيل والعمل على تقليل الفقد وتقديم تقرير شهري لحسم مشاكل الفقد اول بأول والعمل على تحليل بيانات المشتركين و أيضا على ضرورة المرور على العدادات مسبوقة الدفع لمعرفة الاستهلاك الفعلي للمشتركين وصحه التوصيلات الفنية.

وأكد على ضرورة تطوير مراكز الخدمة مع ضرورة الالتزام بالهوية البصرية لسهولة معرفتها من قبل المشتركين مع تقديم خدمة جيدة للمشتركين والعمل على حسن استقبال العميل وضرورة تواجد عمالة مدربة ومؤهلة ولديها مهارات التعامل مع المواطنين، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين الأداء وتفعيل منظومة التحول الرقمي من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء علي مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن.