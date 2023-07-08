الطرح قريبا.. ننشر تفاصيل التقديم لشقق سور مجرى العيون بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لطرح شقق سور مجرى العيون، بعد أن وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون.

ووافقت الحكومة على قيام محافظة القاهرة بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نقل ملكية ما يخص كافة الوحدات المُباعة، من نصيبها من أرض المشروع بمنطقة سور مجرى العيون بالمحافظة، حتى يتسنى للهيئة البدء في إجراءات الطرح والبيع واستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

وقال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، إن طرح شقق سور مجرى العيون سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم طرح هذه الشقق للمصريين العاملين في الخارج ضمن مشروعات بيت الوطن.

وتباع: "الشقق كانت في مشروع بيت الوطن بـ 16 ألف جنيه للمتر، وهو نفس السعر الذي سيتم طرح به المشروع في الطرح الجديد، لافتًا إلى أن التقديم والحجز سيكون عن طريق بنك التعمير والإسكان وبالأسبقية.

مشروع سور مجرى العيون يتكون من ١٩٢٤ شقة، والعمارات تتكون أرضي و٦ أدوار متكرر، كل دور يتكون من ٤ شقق، العمارة فيها أسانسير، وكل الشقق تشطيب كامل وجاهزة للتسليم والسكن وتبدأ مساحة الشقق من ١٢٥متر : ١٧٦ متر.

ويقام مشروع سور مجري العيون على مساحة 95 فدانا، ويحتوي على 79 عمارة سكنية.

ويضم المشروع 18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إداري ترفيهي، يُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

كما يضم المشروع فندقا سياحيا بطاقة 1200 غرفة فندقية متميزة، والتي فازت بإدارته شركة هيلتون العالمية، بعد منافسة قوية مع 4 شركات عالمية على الإدارة كانت من بينها 3 فنادق وهي: ماريوت وفور سيزون وسويس إن.