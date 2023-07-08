حالته مستقرة.. الشاعر شوقي حجاب يتعرض لأزمة صحية

كتب- محمد شاكر:

تعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب، لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها مستشفى الجنزوري، نظرا لإصابته بسرطان البروستاتا، في وقت سابق.

حيث يعاني حجاب حاليا من التهابات حادة بالكلى والكبد، وقد أمضى يومين بالعناية المركزة وتم نقله لغرفة بالمستشفى انتظارًا لنتيجة التحاليل.

شوقي حجاب شاعر ومخرج مصري، ولد في محافظة دقهلية عام 1946، وهو الشقيق الأصغر للشاعر الراحل سيد حجاب.

حصل على الثانوية العامة في القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية لمدة عام ثم التحق بالمعهد العالي للسينما.

كتب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى، وابتكر شخصية «بقلظ» مع الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية «كوكي كاك».

تألق في هذا المجال وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل «سكر وبنجر»، وأغاني فيلم «العاشقة»، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021.

في 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن «مسدسات شوقي حجاب» في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما «هيلا حب وغرام» و«ناس من زمن تاني»، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.