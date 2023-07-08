51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة.. وتطبيقه في 100 مدرسة حكومية في "حياة كريمة"

كتبت - منة الله عبدالرحمن:​

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تقرير لها، أنه تم تشغيل 51 مدرسة مصرية يابانية فى 26 محافظة بها (147) طالب احتياجات خاصة، و2000 معلم ومعلمة، ومدير، ووكيل، وإداري و(11850) طالبا وطالبة، وتم إيفاد عدد (3) بعثات من المعلمين المصريين إلى اليابان للتدريب على أنظمة التعليم الحديثة وأنشطة التوكاتسو ونقل التجربة إلى مصر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدريب (700) معلمًا بالمدارس المصرية اليابانية في مصر على رفع كفاءة اللغة الإنجليزية، لافته إلى أته تم تدريب عدد (2984) معلمًا على أنشطة التوكاتسو، ومنهج نظام التعليم الجديد، وذلك لتحسين الأداء التربوي داخل المدارس، كما تم تدريب 21 معلمًا بالمدارس اليابانية ليكونوا مدربين توكاتسو في مصر، وذلك ضمن البعثة الموفدة إلى اليابان، كما تم تدريب عدد (80) معلمًا ليكونوا مدربين توكاتسو بالمدارس.

وأوضحت سيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على (100) مدرسة حكومية بمدارس مبادرة "حياة كريمة" بالاتفاق مع هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، حيث تم تحديد (30) مدرسة كمرحلة أولى في محافظات: المنوفية – الدقهلية – البحيرة بالتنسيق مع المبادرة، و استقدام مديرين مدارس يابانيين للعمل كمشرفين يابانيين على المدارس، وتم الاشراف على معظم المدارس.

وتابعت الوزارة أنه تم استئناف زيارة خبراء يابانيين للمدارس من الجايكا بعد انتهاء حظر السفر لتفقد وتقييم ومراجعة تنفيذ انشطة التوكاتسو وزيارة مدارس التشغيل الجديد ومدارس حياة كريمة، و اعتماد أول (9) مدربين توكاتسو في العالم، وجارٍ الانتهاء من دفعة جديدة بالاشتراك مع وكالة الجايكا للحفاظ على استدامة فلسفة الأنشطة اليابانية.

كما تم تدريب (30,000) معلم ومعلمة ومدير مدرسة وقيادة تربوية على تنفيذ أنشطة التوكاتسو لحصة الأنشطة بمعدل (45) دقيقة أسبوعيًا في المنهج المصري الجديد كمرحلة أولى، وجارٍ الإعداد لتدريب المرحلة الثانية.