إعلان

BBC

غدا.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا الثاني للكتاب

07:18 م السبت 08 يوليه 2023

الدكتورة نيفين الكيلاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك في السابعة مساء غد الأحد 9 يوليو، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو.

يُشارك في الدورة الثانية من معرض الأوبرا للكتاب، والتي تُقام على مساحة 1000 متر، 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: "الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلي للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي لثقافة الطفل".

وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، منها: "موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.​

سوق مصراوى

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض الأوبرا الثاني للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين دار الأوبرا المصرية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الأربعاء المقبل.. نقابة الصحفيين تناقش "حاجز رقيق" لنفيسة عبدالفتاح
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل|نسبة النجاح مرتفعة.. انتهاء تصحيح الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة