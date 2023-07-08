بدء تطوير حديقة الحيوان وضغط البرنامج الزمني لإعادة فتحها

كتب- أحمد مسعد:

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه اعتبارًا من غداً الأحد 9 يوليو سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان.

وأشار إلى أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، لتعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان.

وأضاف "إبراهيم"، أنه نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصًا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتي سيتم ضغطها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

كما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، عن البدء كذلك في تطوير حديقة الاورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.