عمل هندسي فريد.. بدء التشغيل التجريبى لكوبري طه حسين - صور

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأ صباح اليوم التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين والذي انتهت من تنفيذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية.

وأوضحت شركة المقاولون العرب في بيان لها، اليوم، أن المشروع يمثل شريانا مروريا هاما نظرا لأنه يربط هضبة المقطم بطريق الاوتوستراد ومحور الحضارة مما يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة، ويأتي تنفيذ الكوبرى ضمن خطة الدولة فى إنشاء المحاور الجديدة التي تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت واستهلاك المحروقات.

ويمثل كوبرى طه حسين عملا هندسيا فريدا فى مجال تشييد الكبارى، تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل، حيث يصل ارتفاعه إلى 50 مترا عند هضبة المقطم، مما تطلب استخدام طرق تنفيذ حديثه ومعدات خاصة مثل الأوناش العملاقة التي تصل حمولاتها إلى 800 طن، وواجه المشروع العديد من التحديات منها طبيعة التربة الصخرية، وارتفاع الأعمدة، واستخدام أنسب الطرق لتركيب الكمرات سابقة الشد على هذا الارتفاع الكبير، ويبلغ طول الكوبري 960 متر فى الإتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30 متر في الاتجاهين.

وتم عمل 3 تجارب تحميل للكوبرى و روعى إجراء اختبارات على كامل مكونات المشروع ومنها حديد التسليح والخرسانات وتم ذلك تحت إشراف كبرى المعامل بالجامعات الحكومية المصرية لضمان جودة التنفيذ.

وبلغت كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة فى المشروع حوالى 70 ألف متر مكعب وحوالى 30 الف طن حديد تسليح.