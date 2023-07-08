العفن البني.. "الزراعة" تعلن فحص 992 ألف طن بطاطس للتصدير -تفاصيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت نحو ٩٩٢ ألفًا و٨١٨ طنًّا، بإجمالي عدد عينات نحو ٣٨ ألفًا و٨١٦ عينة؛ من بينها نحو ٩٩ ألفًا و٦٤٠ طنًّا، تمثل ٣٩٢٠ عينة، تم فحصها خلال شهر يونيو؛ تمهيدًا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول العربية.

وأشارت بلابل، وفقًا لتقرير رسمي استعرضت خلاله إنجازات المشروع، إلى أن عدد عينات الفحص الظاهري لمحصول البطاطس لعمر 75 يومًا من الزراعة، بلغ حتى الآن نحو 7947 للشتوي، و3849 للصيفي، وعدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي بطاطس الكسر المحلي (الثلاجات) خلال شهر يونيو بلغ 3480 طنًّا، بإجمالي 174 عينة.

وأضافت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس أن الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البني بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن 642 ألف فدان، كما بلغ إجمالي ما تم صيانته من المناطق الخالية من مرض العفن البني نحو 7234 فدانًا، وبلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية 68 ألف فدان، ومساحة زراعات العروة الصيفية 36 ألف فدان.

وقالت بلابل، في ما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، إنه تتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميًّا، كما تم تحميل عدد (260) صورة فضائية بمساحة (41) ألف كيلومتر مربع خلال شهر يونيو، ليصبح الإجمالي عدد (1500) صورة فضائية بمساحة 4 ملايين و41 ألف كيلومتر مربع؛ لمتابعة أعمال ومهام المناطق الخالية خلال هذا الموسم، لافتةً إلى أنه يتم متابعة زراعات العروة الصيفية لغرض إنتاج التقاوي لموسم 2023- 2024، وإدخالها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية؛ بما يعادل (25 حوشة، 480 بيفوت) بمساحة (36 ألف فدان).

وأوضحت بلابل أنه يتم أيضًا متابعة الحصاد للعروة الصيفية لموسم (2022- 2023)؛ حيث تم متابعة حصاد عدد (200) جهاز يوميًّا من خلال منصة planet خلال شهر يونيو، وتحرير عدد محاضر (4901 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير، ليصبح الإجمالي (12322 محضر حصاد لعدد 393 جهازًا) حتى تاريخه، ويتم عمل التحليلات اللازمة (ملوحة التربة- رطوبة النبات- صحة النبات) على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، فضلًا عن رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) وهي منصة تجريبية تقدم خدمة منفردة للمزارعين وأصحاب الشركات الذين لهم زراعات داخل المناطق الخالية.