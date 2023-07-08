ظاهرة تزيد الإحساس بالحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأيام المقبلة



كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مع بداية الأسبوع تشهد ارتفاعا في الحرارة والتي تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لكنها مصحوبة بارتفاع في نسب الرطوبة والتي تعمل على زيادة الإحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يعمل على الإحساس بمزيد بحرارة الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 34 و35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، و40 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

وتابعت: "يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، منوهة بوجود زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترة الليل يكون معتدل على أغلب الأنحاء، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء.

وأكدت غانم، أنه من المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع القادم، مشددة على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.