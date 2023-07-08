بدء توافد القراء على مسجد الإمام الحسين لبدء مقرأة مرتلة



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توافد صباح اليوم، على مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، العديد من القراء، استعدادا للمقرأة المسجدية المرتلة.

وحضر إلى مسجد الإمام الحسين، كلا من القارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي.

وتبدأ القراءة من قوله تعالى: "‌وَقَيَّضْنَا ‌لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.



وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لهـا، اليوم، أن ذلك يأتي اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.