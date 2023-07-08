الأوقاف: البرنامج الصيفي للطفل يسهم في تقويم ‏سلوكه وينمي ‏لديه روح الانتماء



القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة: إن البرنامج الصيفي للأطفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، وبناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها مديرية أوقاف الجيزة للبرنامج الصيفي للطفل 2023 بمسجد الأنصاري بالباويطي، بحضور رئيس مجلس ومدينة الواحات البحرية الدكتور صبري شاكر.

وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل، وأشاد الدكتور صبري شاكر بالبرنامج الصيفي للأطفال وباهتمام الأوقاف ببناء الوعي الرشيد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة.