تحذير من الرطوبة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس السبت، على كافة الأنحاء.
وقالت الهيئة: يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة الأيام المقبلة، والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.
وأضافت الهيئة: يسود نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء.
وتوقعت الهيئة اضطراب حالة الطقس بدءًا من غد السبت 8 يوليو حتى الاثنين 10 يوليو 2023، حيث تنشط الرياح على شواطئ (مطروح- الضبعة- العلمين- الإسكندرية- بلطيم- دمياط)، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.
سوق مصراوى
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل 10 اكسسوارات لا تبخل على سيارتك بها بخصم حتى 47%تفاصيل
-
3 أسباب تجعلك لا تستغني عن المقلاة الهوائية في مطبخكتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل المهلبية كريمية على الطريقة التركيةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: