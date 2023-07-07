تحذير من الرطوبة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس السبت، على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة: يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة الأيام المقبلة، والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

وأضافت الهيئة: يسود نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء.

وتوقعت الهيئة اضطراب حالة الطقس بدءًا من غد السبت 8 يوليو حتى الاثنين 10 يوليو 2023، حيث تنشط الرياح على شواطئ (مطروح- الضبعة- العلمين- الإسكندرية- بلطيم- دمياط)، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.