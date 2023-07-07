ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمصطفين



كتب- أحمد عبدالمنعم:

نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطفين بتوخي الحذر ابتداء من غد السبت.

وأوضحت الأرصاد، في تحذير بحري أنه اعتبارًا من السبت الموافق ٨ يوليو حتى الإثنين ١٠ يوليو، من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط)، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من ٢ إلى ٣ متر.

وتابعت: لذلك على المصطفين يجب توخي الحيطة والحذر".