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ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمصطفين

07:47 م الجمعة 07 يوليه 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطفين بتوخي الحذر ابتداء من غد السبت.

وأوضحت الأرصاد، في تحذير بحري أنه اعتبارًا من السبت الموافق ٨ يوليو حتى الإثنين ١٠ يوليو، من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط)، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من ٢ إلى ٣ متر.

وتابعت: لذلك على المصطفين يجب توخي الحيطة والحذر".

سوق مصراوى

الشواطئ ارتفاع الأمواج أمواج البحر تحذير المصطافين

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