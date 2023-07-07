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BBC

الأعلى في التاريخ.. هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة صغرى

06:40 م الجمعة 07 يوليو 2023

أدرار

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كتب- محمد شاكر :
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مدينة أدرار الجزائرية سجلت يوم أمس درجة حرارة صغرى وصلت 39.6 درجة.

وأكدت الهيئة، أن ما حدث يعتبر سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ، لأنها تعتبر هذه أعلى درجة حرارة صغري مسجلة على الإطلاق في تاريخ السجلات المناخية.

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أدرار الجزائر الطقس درجات الحرارة

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