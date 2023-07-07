الأعلى في التاريخ.. هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة صغرى
كتب- محمد شاكر :
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مدينة أدرار الجزائرية سجلت يوم أمس درجة حرارة صغرى وصلت 39.6 درجة.
وأكدت الهيئة، أن ما حدث يعتبر سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ، لأنها تعتبر هذه أعلى درجة حرارة صغري مسجلة على الإطلاق في تاريخ السجلات المناخية.
سوق مصراوى
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل 10 اكسسوارات لا تبخل على سيارتك بها بخصم حتى 47%تفاصيل
-
3 أسباب تجعلك لا تستغني عن المقلاة الهوائية في مطبخكتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل المهلبية كريمية على الطريقة التركيةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: