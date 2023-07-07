إعلان

BBC

"القومي للترجمة" يكشف الكتب الأكثر مبيعًا لشهر يونيو

05:45 م الجمعة 07 يوليو 2023

المركز القومي للترجمة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر يونيو.

وقد تصدر كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس مبيعات المركز خلال الشهر الماضي.

IMG-20230707-WA0006

وفي المركز الثاني جاء كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران وترجمة سحر توفيق وفي المركز الثالث الطبعة العربية من رواية" مدرسة الحمقى" من تأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الجبالي.

IMG-20230707-WA0004

ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: "تاريخ العرب العام"،"فلسفة البلاغة "،"دراسات عن المماليك في مصر "، "سنوات القرب من دوستوفيسكي "، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق"، "ما بعد التاريخ "، "الحج إلى نجد"، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي"، "موسوعة علم الإنسان"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور" ، "أهل التشريع وأهل التأويل" ،"أخلاق الحداثة "، "مغامرة المنهج"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة "، "تدبر الكِبر"، "الدولة العثمانية "، "شكسبير لكل العصور ".

IMG-20230707-WA0007

كما ضمت القائمة مجموعة من كتب الأطفال ،"القيصر سلطان"، "أوز البجع" و"الثعلب والجمبري".

IMG-20230707-WA0005

سوق مصراوى

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي كتاب مقدمة في التصوف المسيحي توماس ميرتون الاستشراق هيمنة مستمرة تاريخ العرب العام

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الإسكان تحدد تكلفة إنشاء متر المباني بالقاهرة والإسكندرية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| نتائج المعاهد الخاصة 2023.. توجيهات جديدة من وزير التعليم العالي