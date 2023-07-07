"القومي للترجمة" يكشف الكتب الأكثر مبيعًا لشهر يونيو

كتب- محمد شاكر

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر يونيو.

وقد تصدر كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس مبيعات المركز خلال الشهر الماضي.

وفي المركز الثاني جاء كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران وترجمة سحر توفيق وفي المركز الثالث الطبعة العربية من رواية" مدرسة الحمقى" من تأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الجبالي.

ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: "تاريخ العرب العام"،"فلسفة البلاغة "،"دراسات عن المماليك في مصر "، "سنوات القرب من دوستوفيسكي "، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق"، "ما بعد التاريخ "، "الحج إلى نجد"، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي"، "موسوعة علم الإنسان"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور" ، "أهل التشريع وأهل التأويل" ،"أخلاق الحداثة "، "مغامرة المنهج"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة "، "تدبر الكِبر"، "الدولة العثمانية "، "شكسبير لكل العصور ".

كما ضمت القائمة مجموعة من كتب الأطفال ،"القيصر سلطان"، "أوز البجع" و"الثعلب والجمبري".