برلماني: الفلاح في أشد الحاجة إلى دعم الدولة



كتب- إسلام لطفي:

قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ: إن الفلاح في أشد الحاجة إلى الدعم في الوقت الحالي، خاصة في ظل الأزمة العالمية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن دعم الفلاح يساعد على الوصول إلى الاكتفاء ذاتيًّا في المحاصيل المختلفة، خاصة في ظل وجود الأراضي الصالحة للزراعة، علاوة على أن المزارع المصري من أفضل المزارعين في العالم.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية، لها تأثير أكبر على الزراعة والإنتاج الزراعي، ولذلك على الدولة دعم هذا القطاع.

وتابع: الإنتاج الزراعي مهم على مستوى العالم أجمع، والدول في أشد الحاجة إلى زيادة الإنتاج حتى يمكنها الاكتفاء ذاتيًّا سواء من القمح أو الزيوت بأنواعها كافة.

وأشاد بدعم الدولة للزراعة التعاقدية بالنسبة للفول الصويا وعباد الشمس والذرة، من أجل إنتاج الزيوت.