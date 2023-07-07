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"الصحة" تُنشئ حسابا على تطبيق Threads بعد ساعات من إطلاقه

04:41 م الجمعة 07 يوليو 2023

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

دشنت وزارة الصحة والسكان حسابها الرسمي على تطبيق Threads "ثريدز" بعد ساعات من إطلاق التطبيق بشكل رسمي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يمكن متابعة حسابها الجديد على تطبيق Threads، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

وأطلقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستجرام وواتس آب تطبيق Threads وهو منصة تشبه إلى حد كبير منصة تويتر.

ويوفر Threads لمستخدميه إمكانية نشر نصوص مكتوبة قصيرة مع صور وفيديو.

كما يتيح Threads نشر مشاركات مكتوبة ويصل عدد الحروف في المشاركة الواحدة لـ500 حرف وتضمين روابط وصور ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق.

سوق مصراوى

وزارة الصحة تطبيق Threads تويتر شركة ميتا

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