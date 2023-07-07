الزراعة: محفظة البنك الزراعي الائتمانية تبلغ 70 مليار جنيه

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، وقيادات البنك، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دفع التمويل الزراعي والتيسيرات التمويلية للمشروعات الزراعية وزيادة القيمة التسليفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الفئات المستهدفة.

واستعرض الاجتماع جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان.

وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري التوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية.

‏وأشاد "القصير" بجهود البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي وتقديم القروض خاصة خلال السنوات الأخيرة التي زادت فيها المحفظة الائتمانية للبنك لتبلغ نحو 70 مليار جنيه.

من جانبه أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة من خلال التوسع في إتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الإنتاجية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال "فاروق" إن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك حاليا، مشيرا إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت نحو 70 مليار جنيه تتضمن أكثر من 14.5 مليار جنيه قروض لخدمة المحاصيل الزراعية بنهاية يونيو الماضي، موضحا أن 80% من حجم محفظة الائتمان موجهه لدعم وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.