4.6 مليون طن.. قفزة في صادرات مصر الزراعية خلال 2023

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 5 يوليو 2023 بلغت حوالي 4 ملايين و654 ألفا و246 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 717 ألفا و896 طنا عن العام الماضي التي بلغت حوالي 3 ملايين و936 ألفا و350 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح "القصير" أنه ولأول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلى مليون و900 ألف طن، وذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، حول الصادرات الزراعية المصرية خلال النصف الأول من العام.

وبين تقرير الحجر الزراعي أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و894 ألفا و120 طنا، بالإضافة إلى تصدير 876 ألفا و241 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 323 ألفا و783 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 94 ألفا و660 طنا.

واحتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 73 ألفا و889 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 54 ألفا و90 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 44 ألفا و259 طنا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 ألفا و295 طنا.

وحصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي 21 ألفا و470 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 9507 طنا، وحصل الرمان على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3524 طنا.