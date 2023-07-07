الزراعة تكشف طرق حماية المحاصيل من موجات الحرارة المرتفعة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة لمدة أسبوع بحسب البيانات والرسومات المتاحة بالأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن الرطوبة ترتفع من 75% إلى 80% على شمال ووسط البلاد مما يعزز الإحساس بالحرارة.

وأضاف فهيم، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة العالية تتسبب لمعظم الحاصلات المنزرعة (خضر – محاصيل حقلية – أشجار فاكهة صيفية) في حالة مُستنزفة ومرتبكة فسيولوجيًا لأن الصدمات الحرارية تؤدي إلى ارتباك الحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجيء في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص.

وتابع: من مظاهر تلك الحالة ارتباك عمليات الامتصاص بسبب زيادة البخر المفاجئ وارتباك أكبر في إفراز وحركة الهرمونات النباتية.

وأشار إلى أنه يجب العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية للنبات من خلال إجراء رية سريعة مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري في الصباح الباكر والابتعاد تمامًا عن الري وقت الظهيرة.

وشدد على ضرورة تكثيف الرش "سليكات البوتاسيوم" بمعدل 6 سم/لتر للخضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البامية – الخيار)، و8 سم/لتر للفاكهة الصيفية (المانجو - النخيل - الزيتون - الرمان - الموالح - الخوخ المتأخر - العنب - عين الجمل وغيرها).

وأشار إلى زيادة في نشاط فراش الدودة الخضراء على الذرة، ووضع البيض لديدان الثمار في نخيل البلح وبداية ظهور الجيل الثاني من (الحُميرة أو دودة البلح الصغرى) خصوصًاعلى الأصناف نصف الجافة في مناطق مصر الوسطى (الجيزة – الواحات البحرية – بني سويف – الفيوم – المنيا).

وتستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإصدار نشرة يومية للفلاحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.