وزيرة البيئة تناقش مشكلات القرى السياحية بالساحل الشمالي

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، وذلك في إطار حرص وزيرة البيئة على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد ، بالدكتورة نجوى الشافعي، عضو مجلس الشيوخ لمناقشة الاشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء القرى السياحية بالساحل الشمالي والتعرف على المشكلات التي تواجهها.

وأكدت الوزيرة الحرص على دراسة كل شكاوى المستثمرين للتخفيف عليهم والعمل على توفيق أوضاعهم وفقا للقانون، لافتة إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، وهيئة حماية الشواطئ لدراسة كل المشكلات التي تعاني منها القرى الساحلية مثل وجود نحر لبعض شواطئ تلك القرى.

كما التقت وزيرة البيئة باللواء مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، لمناقشة المقترح المقدم لتنفيذ بعض الأنشطة بالمحميات الطبيعية مثل محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بحيث تتماشى مع الطبيعة البيئية للمكان، حيث أكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة تقديم المشروع لدراسة تقييم أثر بيئي للوزارة ليتم دراستها وتحديد نوع ومكونات النشاط المقدم تشمل التصميم والهدف من المشروع، ووفقا للدراسة ومدى توافقها مع الاشتراطات البيئية الموضوعة سيتم الموافقة أو رفض المشروع.

والتقت الوزيرة بالنائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، لمناقشة الطلب المقدم بشأن تنفيذ مجموعة من الأنشطة بمركز الوعي البيئي بالمعصرة ورفع كفاءته بما لا يخل بالدور التوعوي للمركز.

وأوضحت وزيرة البيئة حرص الوزارة على الاهتمام بتلك المراكز التوعوية التي تساهم في رفع الوعي البيئي لسكان المناطق الموجودة فيها، مؤكدة أنه سيتم دراسة الوزارة للطلب المقدم وتحديد مدى إمكانية تنفيذ المشروع.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى لبذل قصارى جهدها من أجل تغيير لغة الحوار حول البيئة وعدم اقتصارها على القضاء على التلوث فقط بل البيئة ذات مفهوم أوسع وأشمل فالبيئة الأساس فيها هو الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.