وزير الري يتابع استعدادات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر لـ2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الدكتور سويلم موقف الطلبات المقدمة من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، كما استعرض الأجندة المبدئية للأسبوع والتي تشتمل على مختلف الفعاليات المقترحة، حيث تم فتح باب التسجيل لتنظيم الجلسات وورش العمل اعتبارا من يوم 15 مايو الماضي، وبلغ عدد الجلسات التي طلبت الدول والمنظمات تنظيمها خلال الأسبوع -حتى الآن- 4 أحداث جانبية و3 ورش عمل و5 جلسات فنية، ومن أبرز هذه الفعاليات (جلسة رفيعة المستوى مع الجانب الياباني لاستكمال الحوار التفاعلي والذي تم في مؤتمر الأمم المتحدة 2023 - عقد مائدة مستديرة لمبادرة AWARe تضم عدد من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى - عقد اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe).

كما تم التعاقد مع عدد من المنظمات مثل معهد ستوكهولم الدولي للمياه وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا، وجار التعاقد مع عدد من المنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والمعهد الدولي لإدارة المياه لتنظيم أنشطة خلال الأسبوع.

كما إستعرض الدكتور سويلم اللائحة المبدئية للمتحدثين الرئيسيين ومنسقي الجلسات، والتي تضم عددا كبيرا من أفضل الخبراء والمتخصصين في مجال المياه والتنمية المستدامة من مختلف دول العالم.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع، تقوم اللجنة العلمية للأسبوع حاليا بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لاختيار الأفضل منها، حيث تم تلقي 121 ملخصا بحثيا، وبعد دراستها بمعرفة اللجنة العلمية للأسبوع تم إختيار 49 بحثا لاختيار الأفضل منها للعرض خلال فعاليات الأسبوع، ويتضمن المؤتمر العلمي العديد من الأنشطة الفنية خلال 5 جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

كما تم البدء في تلقي المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم) والتي بلغت 160 مشروعا بحثيا حتى الآن، وملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في 3 دقائق" والتي بلغت 29 بحثا حتى الآن.

وتم فتح الباب للمزارعين وروابط مستخدمي المياه للتسجيل في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية، حيث تقدم للمسابقة 400 متسابق حتى الآن.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع المياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الاستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه)، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية، والتعليمية (أفراد/ مجموعات/ كيانات).

وسيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع -بمشاركة 6 شركات ومؤسسات حتى الآن، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

جدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وأحد الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تشتمل على الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.