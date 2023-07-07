النقل: دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة أبو صوير في الخدمة

كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي أبو صوير بطول 10 كم ودخول 1 مزلقان، و23 موتور تحويلة، و31 سيمافورا ضوئيا، و41 دائرة تراك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي (بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير) بطول 214 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز موبيلتي العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروع يتكون من (21 برجا رئيسيا - 19 برجا ثانويا - 84 مزلقانا).

وأضاف أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميا في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية وشريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 عاما.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) وإدخال آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.