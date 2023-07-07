إنذار كاذب وتحرك عاجل.. هبوط طائرة مصرية اضطراريا في كازاخستان

كتب- محمد عبيد:

صرح مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني، بأن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة "رد سي" من طراز البوينج 737/800، هبطت اضطراريًا يوم الخميس الموافق 6 يوليو بمطار أكتوبي بكازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة بمخازن الحقائب.

وأفاد المصدر، بأن الطائرة كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان وبعد الإقلاع بحوالي 3 ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار الصوتية والمرئية والتي تفيد بوجود حريق في مخازن الأمتعة بالطائرة، وعلى الفور تم التعامل مع هذا الإنذار على أنه حقيقي واتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليًا والتي تطلب إطفاء الحريق والهبوط في أقرب مطار.

وأكد المصدر أن قائد الطائرة والطيار المساعد قاموا بتفعيل نظام إطفاء الحريق وتوقفت جميع الإنذارات الصوتية والمرئية على الطائرة، وتم اختيار أقرب مطار للهبوط وهو مطار أكتوبي بكازاخستان وهبطت الطائرة بسلام وذلك حرصًا على سلامة الركاب والطائرة، ووفقًا للمعايير الدولية التي تنص عليها المنظمة الدولية للطيران المدني.

وتابع المصدر تم إنزال جميع الركاب وإخلاء مخازن الأمتعة من الحقائب، كما قام المهندس المرافق للرحلة بتطبيق إجراءات الصيانة والسلامة مع قوات الإطفاء التابعة للمطار والذين قاموا بفحص ومعاينة الطائرة، حيث تبين وجود عطل بجهاز الحريق بكابينة القيادة وتم التأكد من عدم وجود أي آثار لحريق أو دخان في أي من مخازن الأمتعة وأنه إنذار كاذب.

ومن جانبها، راجعت سلطات المطار كل الإجراءات التي تمت من قبل الشركة، وتم التصريح لها بالإقلاع مرة أخرى بعد التأكد من تطبيق جميع المعايير الدولية للصيانة والسلامة الجوية واستكملت الطائرة رحلتها إلى مطار نور سلطان بكازاخستان.