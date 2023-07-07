اليوم.. "شغف الكتابة" في ندوة ضمن مهرجان "دواير" الثقافي



القاهرة- أ ش أ:

تقام مساء اليوم الجمعة في مقر سينما راديو بشارع طلعت حرب في وسط القاهرة، ندوة بعنوان "شغف الكتابة" يشارك فيها كل من الروائي إبراهيم عبد المجيد، والروائي عزت القمحاوي، والكاتب حمدي الجزار، والكاتبة عبلة الرويني، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "دواير" الثقافي.

يُذكر أن أولى دورات مهرجان "دواير" الثقافي تنطلق بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب.

كما يتضمن المهرجان معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3 آلاف كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة.

ويقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي "ديوان" و"تنمية"، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم.