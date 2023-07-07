نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

هل سيتم غلق حديقة الحيوان الأحد المقبل أمام الزوار مع بداية التطوير؟..



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الـ 6 أيام المقبلة، من الجمعة 7 يوليو إلى الأربعاء 12 يوليو.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مغتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الجمعة 7 يوليو

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

من السبت 8 يوليو إلى الاثنين 10 يوليو

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.