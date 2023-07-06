تدشين حساب رسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "ثريدز"

القاهرة- أ ش أ:

تم إطلاق حساب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على تطبيق التواصل الاجتماعي ثريدز.

كانت منصة إنستجرام التابعة لميتا قد أطلقت رسميًا تطبيقها الجديد (ثريدز) Threads الذي يشبه موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).