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تدشين حساب رسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "ثريدز"

11:26 م الخميس 06 يوليو 2023

ثريدز

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القاهرة- أ ش أ:
تم إطلاق حساب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على تطبيق التواصل الاجتماعي ثريدز.

كانت منصة إنستجرام التابعة لميتا قد أطلقت رسميًا تطبيقها الجديد (ثريدز) Threads الذي يشبه موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

هذا المحتوى من

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