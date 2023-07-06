تدشين حساب رسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "ثريدز"
القاهرة- أ ش أ:
تم إطلاق حساب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على تطبيق التواصل الاجتماعي ثريدز.
كانت منصة إنستجرام التابعة لميتا قد أطلقت رسميًا تطبيقها الجديد (ثريدز) Threads الذي يشبه موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
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