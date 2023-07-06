لو هتنزل الساحل الطيب أو الشرير.. هاني الناظر يوجه نصائح للمصطافين



كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث، نصائح خلال قضاء وقت المصيف.

وقال "الناظر" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أسمع نصيحتي كطبيب سواء كنت هاتروح البحر الأحمر أو الأبيض أو هتنزل الساحل الطيب أو الشرير! برنيطتك الخفيفة على رأسك ونظارتك الغامقة على عينك ولبسك القطن الخفيف على جسمك وكريمك الواقي على جلدك وزجاجة المياه في أيدك وزجاجة الخل في جيبك".

وتابع:"وأدخل الشاطئ بصدر مفتوح لا شمس تحرق بشرتك ولا ضوء يتعب عينك ولا حر يعطشك ولا قنديل يلسعك".