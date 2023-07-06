تطوير حديقة الحيوان.. مصير الأشجار النادرة قبل أيام من بدء التطوير

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تسليم حديقة الحيوان للإنتاج الحربي الأحد المقبل لبدء تطويرها

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هل سيتم غلق حديقة الحيوان الأحد المقبل أمام الزوار مع بداية التطوير؟..

كتب- محمد سامي:

قال محمد عيد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي: إن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات ستتسلم حديقة الحيوان من وزارة الزراعة يوم الأحد المقبل 9 يوليو لبدء تطويرها بالتعاون مع تحالف عالمي.

وأضاف "بكر"، في تصريح لمصروي، ان الحيوانات سيتم التعامل معهم وحفظهم بشكل آمن وفق الخبير الأجنبي المفوض من التحالف العالمي، مؤكدًا أنه سيتم الحفاظ على الأماكن الأثرية والأشجار القديمة وفق الاتفاق مع وزارة الزراعة.

وينشر مصراوي التصور النهائي لتطوير الحديقة وفق ما تم عرضه مجموعة استشاري وممثلي فريق التحالف المسئول عن تنفيذ مشروع تطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان" خطة التطوير المبدئية الخاصة بالمشروع على المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي منذ ثلاثة شهور .

1- "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" هي المطور الرئيسي للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية في هذا المجال بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

2- فريق التحالف الخاص بالمشروع يتمثل في: (شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية - شركة أبناء سيناء للتشييد والبناء - شركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية - شركة الأهلي فاروس التابعة للبنك الأهلي المصري).

3- سيتم الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة في مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية مثل شركة "برنارد هاريسون" العالمية التي تعتبر من أكبر مصممي حدائق الحيوان حول العالم.

4- الخبير الأجنبي ساهم في تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان في لندن وحديقة سنغافورة.

5- الاستعانة بشركة "World Wide Zoo" المتخصصة في مجال الهيكلة لتدريب العمالة بحديقة الحيوان على رعاية الحيوانات وتربيتها طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

6- تنفيذ المشروع على مراعاة الاشتراطات الدولية التي وضعتها الرابطة الدولية لحدائق الحيوان "WAZA" والرابطة الإفريقية "PAAZA".

7- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية والنباتات النادرة بالحديقتين.

8- تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية التي تتيح للمواطن الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات دون أدنى خطورة.

9- ربط الحديقتين من خلال نفق أرضي.

10- التطوير سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطن المصري ويعيد مكانة حديقتي "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال تطويرهما وتحديثهما بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين.

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تسليم حديقة الحيوان للإنتاج الحربي الأحد المقبل لبدء تطويرها



