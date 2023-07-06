برلماني: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية يخلق بيئة تنافسية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي سيكون له دورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار ودهم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال "حماد": إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يسهم في إيجاد فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، إضافة إلى كون أن القانون يدعم إلى حد كبير مبدأ التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن أهداف القانون تعمل على خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، والتي تؤدي إلى نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشرات وارتفاع معدلات النمو.

وثمن البرلماني جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والذي سيكون له أثر كبير في النهوض بالاقتصاد والصناعة الوطنية، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحول مصر لدولة منتجة بدلًا من كونها مستهلكة فقط.

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