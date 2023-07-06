تسليم حديقة الحيوان للإنتاج الحربي الأحد المقبل لبدء تطويرها
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
كتب- محمد سامي:
قال محمد عيد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي: إن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات ستتسلم حديقة الحيوان من وزارة الزراعة، يوم الأحد المقبل 9 يوليو لبدء تطويرها بالتعاون مع تحالف عالمي.
وأضاف "بكر"، في تصريح لمصروي، ان الحيوانات سيتم التعامل معهم وحفظهم بشكل آمن وفق الخبير الأجنبي المفوض من التحالف العالمي، مؤكدًا أنه سيتم الحفاظ على الأماكن الأثرية والأشجار القديمة وفق الاتفاق مع وزارة الزراعة.
كان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكد في مؤتمر صحفي قبل عيد الأضحى أنه من المخطط بدء تطوير حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي ستعمل عليها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بالتعاون مع تحالف عالمي، بعد العيد الكبير.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التطوير سيكون حقيقي، وشامل الحديقة، وليس عمل رخام و دهانات و"دكك" لجلوس المواطنين.
وأشار إلى أن أعمال تطوير حديقة الحيوان، ستشمل توفير حيوانات جديدة، وتطوير طريقة عرض الحيوانات، موضحًا أن المشروع من المخطط العمل عليه لفترة تقترب من عام ونصف العام.
سوق مصراوى
-
أسهل طريقة لعمل المهلبية كريمية على الطريقة التركيةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أرخص أسعار التيشرتات الرجالي.. تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: