تسليم حديقة الحيوان للإنتاج الحربي الأحد المقبل لبدء تطويرها

كتب- محمد سامي:

قال محمد عيد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي: إن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات ستتسلم حديقة الحيوان من وزارة الزراعة، يوم الأحد المقبل 9 يوليو لبدء تطويرها بالتعاون مع تحالف عالمي.

وأضاف "بكر"، في تصريح لمصروي، ان الحيوانات سيتم التعامل معهم وحفظهم بشكل آمن وفق الخبير الأجنبي المفوض من التحالف العالمي، مؤكدًا أنه سيتم الحفاظ على الأماكن الأثرية والأشجار القديمة وفق الاتفاق مع وزارة الزراعة.

كان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكد في مؤتمر صحفي قبل عيد الأضحى أنه من المخطط بدء تطوير حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي ستعمل عليها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بالتعاون مع تحالف عالمي، بعد العيد الكبير.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التطوير سيكون حقيقي، وشامل الحديقة، وليس عمل رخام و دهانات و"دكك" لجلوس المواطنين.

وأشار إلى أن أعمال تطوير حديقة الحيوان، ستشمل توفير حيوانات جديدة، وتطوير طريقة عرض الحيوانات، موضحًا أن المشروع من المخطط العمل عليه لفترة تقترب من عام ونصف العام.