وزيرة البيئة توجه بسرعة حل المشكلات البيئية للمواطنين بقرى أبو النمرس

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كتب- محمد نصار:

عاينت لجنة من إدارة المخلفات بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، الشكوى الواردة بجريدة الوفد حول تراكم المخلفات بقرى المنوات مركز أبو النمرس الجيزة.

وعلى الفور تم التنسيق بين فرع القاهرة ومحافظة الجيزة والدكتور رأفت عبد الرحيم فاضل رئيس الوحدة المحلية لقرية المنوات للوقوف على صحة الشكوى ، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع ما يعادل ٨٠ طنا من المخلفات البلدية، كما تم التنسيق بين الوحدة المحلية وادارة الري بمركز مدينة أبو النمرس وذلك لتطهير الترعة من المخلفات.

ووجهت وزيرة البيئة، الشكر إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على سرعة الاستجابة والتنسيق المستمر مع وزارة البيئة لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين ، هذا وتتابع أجهزة وزارة البيئة باستمرار التأكد من إزالة أسباب للحد من المشكلات البيئية، وتشجيع المواطنين على التواصل الدائم والتعاون مع الوزارة في رصد المشكلات البيئية والتعاون لحلها.