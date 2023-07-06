فوز فيلم "100 متر" لطلاب مصريين بجائزة مهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر

كتب- عمر كامل:

أعلنت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، فوز فيلم "100 متر" لمشروع تخرج الطلاب بقسم الإعلام المسموع والمرئي بجائزة لجنة التحكيم الرسمية لأفضل فيلم في مهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر وتم إعلان الجوائز على الصفحة الرسمية للمهرجان.

وأضافت الدكتورة أمال الغزاوي عميدة إعلام CIC، أنه تم ترشيح الفيلم في فئة الأفلام الوثائقية وصُنف ضمن أفضل ٨ أفلام وثائقية في مهرجان أفلام الطلاب الدولي بالولايات المتحدة الامريكية، وتم اختياره من بين 13,868 فيلم ليكون ممثل لمصر في مسابقة الأفلام الوثائقية وتم إعلان الجوائز من خلال حفل أقيم بنيوجيرسي بالولايات المتحدة.

وتتناول فكرة فيلم "100 متر" أسباب غرق الغواصين في "البلو هول" بمدينة دهب بجنوب سيناء، وأشهر القصص والأساطير حول "البلو هول".

كونت مجموعة العمل من تصوير واخراج: سيف عبدالعزيز - مونتاج: سيف عبدالعزيز ومحمد سالم - مساعدين إخراج: نورا هاني و إسراء جلال.

وحصل فيلم "مشاهد ماشفش حاجة"، على جائزة تنويه لجنة التحكيم في مهرجان أفلام الطلاب بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش الفيلم مراحل إنتاج المؤثرات البصرية في صناعة السينما في مصر والعالم ويسلط الضوء على الصناعة في مصر وأعمال المصريين في الخارج.​