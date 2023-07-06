محافظ السويس يستقبل وفد "صحة النواب" ويهدي رئيس اللجنه درع المحافظة

كتب- نشأت علي:

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسه النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنه والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه وأعضاء الوفد بديوان عام المحافظة والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعايه الصحية والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعه السويس ، في ختام زيارتهم للمحافظة والتي استمرت 3 ايام.

واستعرض وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، بعض المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض المراكز الطبيه والمستشفيات داخل المحافظة بعد جولات ميدانية تفقدية لها خلال زيارة الوفد البرلماني للمحافظة، كما طالب الوفد بسرعه تجهيز وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وقام المحافظ اللواء عبدالحميد صقر بإهداء الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة درع المحافظة تكريما له.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء - الأقصر - أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني، أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبدالحميد والنائبة إيناس عبدالحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبو الخير والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائب محمود العزب، والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.