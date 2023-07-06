وكيل "موازنة النواب": البرلمان منوط بتعديلات التعريفة الجمركية.. و"الجات" تحكم الاستيراد

كتب- مصراوي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب غير منوط بحظر الاستيراد أو عدم الحظر إلا أنه لا يجوز تعديل التعريفة الجمركية سواء بالزيادة أو النقصان إلا بعد الرجوع لمجلس النواب والموافقة على التعديلات.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لمصراوي، بعد تأكيد المرصد الإعلامي الجمركي أن منشور حظر الاستيراد كاذب تماما وغير صحيح.

وأوضح "عمر" أن مصر وفقا لاتفاقيات "الجات" لا تمنع استيراد السلع وإنما يحق لها فرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي لها مثيل وطني وفقا للاتفاقية.

وأشار النائب ياسر عمر إلى أن الشائعات التي يتم ترويجها ونشر الأكاذيب تنم عن جهل مروجيها بالقوانين والتشريعات والإجراءات المتبعة، وهذا يعكس محاولات إثارة البلبلة وإحداث فوضى للإضرار بالاقتصاد المصري.

كانت انتشرت شائعة بحظر استيراد 23 سلعة، وهو الأمر الذي نفاه المرصد الإعلامي الجمركي من خلال بيان رسمي، مؤكدا أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تثير البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن، بهدف إشاعة حالة من الإحباط لدى الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 أشهر من 5 يوليو 2023.​