"هيطلعلي رجل جديدة".. رسالة من الإعلامي أحمد يونس بعد تعرضه لحادث

كتب- إسلام لطفي:

أعلن الإعلامي أحمد يونس، عرض حلقة جديدة من برنامجه أتوبيس السعادة، غدًا الجمعة الساعة 4:30 عصرًا على قناة dmc، وذلك بعدما تعرض لحادث سير خلال الأيام الماضية، وأجرى على إثرها عملية جراحية.

وكتب "يونس" منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" نصها: "مش معقول هوس الريتش يوصلنا للمرحلة دي.. أنا والله ما فارق عندي واللي مكتوب لي هشوفه والموت حق، بس لما أصحى ألاقي الناس عمالة تبعت لي، أنا مش بعرف أرد على التليفون طول الوقت وفي ناس هتاخد العنوان المزيف وتنقله".

وأضاف: "وفي ناس بيدوروا على الأخبار على جوجل لما ينط ده في وشهم مش هيقروا اللي جوه، لأن العنوان قايم بالواجب، وللأسف مش أول مرة تتعمل، وللعلم وبالعند فيكم أنا الحمد لله بتحسن وهيطلع لي رجل جديدة بس اصبروا شوية.. الله يهديكم بجد".

وتعرض الإعلامي أحمد يونس، لحادث سير، وأجرى على إثرها عملية جراحية في القدم، ودعا محبيه له بالشفاء، حيث كتبوا منشورات على "فيسبوك": "ممكن دعوة من قلبكم أحمد يونس عمل حادثة كبيرة يمكن حد قريب لربنا منكم ربنا يشفيه يا رب ويرجعه لبيته وأسرته".

وقدم أحمد يونس العديد من البرامج منها التلفزيوني ومنها الإذاعي وكانت بداياته هي فقرة "نص ساعة مع أحمد يونس" مع الإعلامي مروان قدري، ثم قدم برنامج "متفوتش لحظة" وانتقل بعدها لبرنامج "زيرو ثلاث لينكات".