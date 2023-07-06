السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو الثالث على خط "القاهرة - الإسكندرية"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات تالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط (القاهرة / الإسكندرية) والعكس اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 6/7/2023.

وتقرر تشغيل قطار 2027 تالجو (القاهرة / الإسكندرية) يوميا حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو (الإسكندرية / القاهرة) يوميا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً طبقا للجدول المرفق.

وبذلك يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحري والقبلي (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان).​