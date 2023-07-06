خناقة الغردقة.. "الاستعلامات" تكشف حقيقة اللحوم الفاسدة داخل الفندق الشهير

كتب- إسلام لطفي:

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، حقيقة مقطع الفيديو القصير الذي تداوله البعض عن نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بسبب تقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين، هذا الخبر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

وذكرت هيئة الاستعلامات، أنه على الفور، فحصت لجنة مُشكلة من مسئولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية، اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها، حيث تم التأكد من أن هذه اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومن النوع الجاموسي المستورد، وتاريخ الصلاحية الخاص بها ساري، وليس بها أي مشكلات ولا يوجد أي من أنواع اللحوم المخالفة، كما أن جميع تراخيص هذه المنشأة الفندقية سارية.

وأوضحت أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي بالفندق وذويهم بسبب شيء خاص بهم، وليس كما تردد بسبب نوعية اللحوم المقدمة لهم.

وتطرَّقت إلى منشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، حيث أكدت أنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي "منشور تعليمات".

وأشارت إلى تأكيد وزارة التجارة والصناعة، عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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