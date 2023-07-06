"المقاولون العرب" تبحث فرص تنفيذ مشروعات في أنجولا

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد العدلاني، والمهندسة هبه أبو العلا، عضوا مجلس الإدارة، والمهندس حسن حسون، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، زيارة لدولة أنجولا بهدف لقاء كبار المسئولين وبحث مجالات التعاون المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وخلال الزيارة، التقى وفد الشركة بوزير الأشغال العامة والتخطيط الحضاري والإسكان، كارلوس البرتو دوسانتوس، ووزير الدولة للأشغال العامة، مانويل مولاريس، بحضور السفير نيلسون كوزمي، سفير أنجولا في القاهرة، والسفير محمد صفوت رمضان عطا، سفير مصر بدولة أنجولا.

وأثنى وزير الدولة للأشغال العامة على القدرات الهائلة لشركة المقاولون العرب من خلال استعراض المشروعات الكبرى التي نفذتها الشركة في مصر والخارج، وما تمتلكه من خبرات كبيرة في القارة الإفريقية.

وأكد أن المقترحات المقدمة من الشركة تعد فرصة للتعاون في مجال تحديث الطرق والبنية التحتية، كما أكد الجانبان المصري والأنجولي حرصهما على إسراع وتيرة العمل وتقديم الدراسات والعروض الفنية والمالية اللازمة.

والتقى وفد المقاولون العرب بوزير المياه والطاقة، ونائب وزير البترول والثروة المعدنية بدولة أنجولا، لبحث فرص العمل في المجالات المختلفة، وإمكانية التعاون المشترك، وذلك بحضور سفيرا مصر وأنجولا.

وتم خلال اللقاء أيضا بحث إقامة دورات تدريبية للمهندسين الأنجوليين بمعهد تدريب شركة المقاولون العرب لنقل الخبرات المختلفة.

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