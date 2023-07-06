قرار جمهوري.. السيسي يوافق على قرض بـ41 مليار ين ياباني لتنفيذ الخط الرابع للمترو
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار برقم 62 لسنة 2023 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة مصر وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 41 مليار ين ياباني.
ويأتي هذا القرض الياباني من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية".
وتم توقيع هذا القرض بين الجانبين في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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