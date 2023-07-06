رئيس "القناة للكهرباء" يعتمد حركة ترقيات 1067 موظفا بمختلف قطاعات الشركة

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كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قرارا رقم 267 لسنة 2023 بترقية 1067 عاملا على الوظائف والدرجات الموضحة قرين كل منهم بالمجموعات الوظيفية المختلفة مع منحهم بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المُرقى إليها كل منهم أو الأجر الأساسي السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 7% أيهما أكبر.

وأكد رئيس الشركة، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، أن الترقيات تهدف لتشجيع العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية على بذل قصارى مجهودهم لرفعة شأن الشركة والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج من حيث تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع نسب ومعدلات التحصيل المختلفة.

ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على كوادر بشرية لخلق حالة من التنافس بين جموع العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية مما يعود بالنفع على الشركة بوجه عام.