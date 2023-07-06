وزير الري يتابع موقف إيراد نهر النيل وفترة أقصى الاحتياجات

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كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومتابعة موقف إيراد نهر النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع.

ووجه الوزير باستمرار المتابعة لمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة، مع تشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين في أعمال التطهيرات بالشكل الذي لا يتسبب في حدوث تطهير جائر للجسور، واستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة، مع قيام مسئولي الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفوري والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات على جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فوري ومنع تراكمها.

وشدد الدكتور سويلم، على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع، والمرور الدوري على المجاري المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، كما وجه باستمرار متابعة محطات الخلط الوسيط لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

كما استعرض الدكتور سويلم الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس ووادي النقرة بمحافظة أسوان لضمان استيفاء كل الاحتياجات المائية المقررة، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق، حيث وجه الدكتور سويلم مسئولي الري بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.