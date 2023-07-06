أعلى معدل تشغيل.. مصر للطيران تسير 25 رحلة لإعادة الحجاج اليوم

كتب- محمد عبيد:

يشهد اليوم الخميس الجسر الجوي لشركة مصر للطيران أعلى معدلات التشغيل بإجمالي 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات من جدة إلى القاهرة، و12 رحلة من المدينة المنورة إلى القاهرة، ورحلتين من جدة إلى الأقصر، ورحلتين مباشرتين من جدة إلى باماكو في دولة مالي.

وقالت الشركة، في بيان، إنه يصل على رحلات الجسر الجوي حجاج بعثة وزارات الداخلية والتضامن، وقرعة سوهاج وقنا والمنيا، وتضامن (البحيرة - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - القليوبية - جنوب سيناء - القاهرة - الفيوم - الشرقية - مرسى مطروح)، والمؤسسة، والترانزيت، وحج الأجانب، والأفراد، وتأشيرات العمل، وحجاج دولة مالي.

وبدأت شركة مصر للطيران جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن والذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة، و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

يذكر أن الرحلات الخاصة التي تسيرها شركة مصر للطيران لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو الجاري، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي بدأت وتستمر حتى 17 ي​وليو الجاري.​