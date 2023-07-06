تعاون بين "حلوان للآلات والمعدات" مع "أوراسكوم" و"الزامل" لتنفيذ أعمال الجلفنة للقطار الكهربائي السريع

كتب- محمد سامي:

نجحت شركة "حلوان للآلات والمعدات" في التعاون مع شركتي "أوراسكوم" و"الزامل" لتنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطار الكهربائي السريع.

وفي هذا الصدد، أشار المهندس عزت عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، إلى أن الشركة تمتلك مصنع جلفنة تم تأسيسه عام 1999 بغرض جلفنة المعادن بالغمر الساخن وهي أكثر الطرق نجاحا في الحفاظ على المشغولات الحديدية من التآكل وتصلح هذه الطريقة للعديد من المشغولات مثل أبراج الضغط العالي وأبراج الجهد المتوسط وأبراج الجهد المنخفض وأعمدة الإنارة والأنابيب ذات الأقطار والاستخدامات المتعددة ومكونات أجهزة الري المحوري والمشغولات الصغيرة، وفي عام 2019 قامت شركة "إنديكو" الإيطالية بإعادة تأهيل مصنع الجلفنة وأدى ذلك إلى نجاح المصنع إنتاج المنتجات بأعلى جودة وفي وقت قصير ومحققة لكل المعايير والاشتراطات البيئية والمهنية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الجلفنة مقسم إلى عدة قطاعات وهي قطاع التحميل الخارجي والذي يتم فيه استلام المنتجات من العملاء، عقب ذلك يتم تحميل المشغولات على المثبتات بقطاع التحميل الداخلي ثم يتم نقل المشغولات ووضعها بقطاع الأحواض والبوتقة والذي يضم 12 حوض مختلفين منهم 8 أحواض معالجة وتبلغ أبعاد بوتقة الجلفنة (15.8 م طول و1.6 م عرض و2.6 متر عمق)، عقب ذلك يتم نقل المشغولات لقطاع التفريغ وذلك بعد إتمام عملية الجلفنة وفي النهاية يتم نقل المشغولات لقطاع التشطيب وينقسم هذا القطاع لقسمين (قسم تشطيب المشغولات الكبيرة وقسم تشطيب المشغولات الصغيرة) وعقب ذلك يتم تسليم المشغولات للعملاء بعد إتمام عملية الفحص. ​