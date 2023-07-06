غدا.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1600 مللي الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق، وهو ما يترتب عليه قطع المياه لمدة 8 ساعات بعدة أحياء.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس، إن الأمر يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق 7/7/2023 وحتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 8/7/2023.

وأضافت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: (القومية العربية - بني محمد - عزبة المفتي - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل).

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه.

ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.​