المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلب من مصر دعم لبنان في الاستزراع السمكي

تحذير من الأرصاد بشأن الطقس غدا الخميس

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق.

‏وخلال اللقاء، أكد القصير أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية، مشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‏وفي هذا الصدد، طلب مدير عام المنظمة العربية قيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني إلى الجانب اللبناني في الاستزراع السمكي نظرا لقيام المنظمة العربية بإنشاء مزرعة سمكية بلبنان وتدريب الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي بدولة لبنان وذلك في إطار اهتمام المنظمة بدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام بالدول العربية.

كمًا عرض "الدخيري" مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان لتحسين أوضاع الأمن الغذائي المحلي والإقليمي.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام مصر بدعم الأشقاء في السودان.

واستعرض "الدخيري" عددا من موضوعات التعاون والمشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية منها مجالات إنتاج

وتصنيع الألبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعي والتي بدورها تساهم في حل مشكلة الأمن الغذائي.

كما استعرض "الدخيري" أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والموضوعات المقترحة والمزمع عقده الأسبوع القادم بالقاهرة.

حضر اللقاء، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.​