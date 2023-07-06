حزب الشعب الجمهوري يعلن الدفع بمنافس في انتخابات الرئاسة

أعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، عن نية الحزب الدفع بمرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتفويض الهيئة العليا للحزب في اختياره.

وذكر بيان للحزب أنه انطلاقا من نتيجة فرز أصوات الاقتراع السري المباشر لأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي والهيئة البرلمانية والأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري في الخامس من شهر يوليو من عام ٢٠٢٣، قررت أغلبية الأصوات الدفع بمرشح من الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، وتفويض الهيئة العليا للحزب في اختياره.

وأوضح أبو هميلة أن الحزب دعا الهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة المقبلة للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه الشروط المنصوص عليها بالمواد 141، 142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور، وتزكيته من عدد لا يقل عن عشرين عضوًا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية.

وأضاف أن الحزب استند إلى ركيزتين رئيسيتين شكلتا عقيدته في اتخاذه لهذا القرار على النحو التالي:

أولًا: أن حزب الشعب الجمهوري يسعى من خلف قرار المنافسة على رئاسة الجمهورية تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن ويهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها الحزب منذ نشأته.

وثانيًا: أن قرار حزب الشعب الجمهوري للترشح لرئاسة الجمهورية ينبع من إيمان الحزب العميق في هذه المرحلة الدقيقة، تقديم نموذج يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية التي تفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادر الحزبية ذات القدرة والكفاءة والإلمام بمصالح الدولة وشؤون الحكم الداخلية والخارجية في إدارة البلاد، والدفع بهم إلى سدة الحكم لتولي المسؤولية مع التزام كامل بالنصوص الدستورية ذات الصلة بفترات الحكم والحيلولة دون فراغ السلطة وترسيخ آلية التداول السلمي لها.