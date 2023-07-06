"مصر الوسطى" للكهرباء تتصدر شركات التوزيع في تحصيل محاضر سرقات التيار

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق المرتبة الأولى بين شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية فى تحصيل محاضر سرقات التيار، مشيرا إلى أنه تم تحصيل ٤٦٥ مليون جنيه خلال العام المالي المنتهى في ٣٠ يونيه بمتوسط تحصيل شهري قدره ٣٩ مليون جنيه.

وأكد شمعه فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن حاملي الضبطية القضائية والعاملين بالشركة قاموا ببذل مجهود غير عادي لتحصيل هذه المبالغ، إضافة لقيام شرطة الكهرباء بمجهودات مضنية إذ كان من نتائج التعاون التام والتنسيق المستمر بين قيادات الشرطة وقيادات شركه مصر الوسطى تحصيل ما يقرب من ٨٠٠ مليون جنيه بمتوسط شهري قدره ٦٧ مليون جنيه، وبالتالي فإن متحصلات الشركة من محاضر سرقات التيار بإجمالي مبلغ مليار و٢٦٥ مليون جنيه خلال العام المالي.

وأوضح أن ذلك كان له بالغ الأثر في سدادات مستحقات الشركة القابضه ( الحصة أو الكوتة) حيث قامت الشركة بسداد كامل الحصة البالغة ١٢ مليار جنيه مما جعلها في المقدمة من حيث سداد الحصة بنسبة سداد ١٠٠٪.