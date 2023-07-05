بيان للمنشآت الفندقية بعد انتشار فيديو لمطعم بالغردقة يقدم لحوم غير صالحة لرواده
كتب - مصراوي:
أصدرت غرفة المنشأت الفندقية بيانًا توضيحًا بشأن كواليس مقطع الفيديو الذي تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بسبب تقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين، مؤكدة أن ما أثير غير صحيح وعار تماماً من الصحة.
وأضافت الغرفة أنها شكلت على الفور، لجنة من مسئولي وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدي جودتها، حيث تم التأكد من أن هذه اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومن النوع الجاموسي المستورد، وتاريخ الصلاحية الخاص بها ساري، وليس بها أى مشكلات ولا يوجد أي من أنواع اللحوم المخالفة، كما أن جميع تراخيص هذه المنشأة الفندقية سارية.
ومن جانبه، أشار علاء عاقل رئيس لحنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الاسكان السياحي بالفندق وذويهم بسبب شئ خاص بهم، وليس كما تردد بسبب نوعية اللحوم المقدمة لهم.
سوق مصراوى
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